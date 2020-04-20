МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Ряд российских объединений производителей продовольственной продукции обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений для сохранения стабильной работы бизнеса в текущих условиях, среди них — закрепление в договорах поставки моратория на штрафы за недопоставку продуктов, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Обращение подписали, в частности, председатель правления Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар) Андрей Бодин, президент Ассоциации производителей муки "Русская мука" Наталья Загорская, гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов и ряд других.

"Полагаем, что в период пандемии коронавируса и существенного ослабления национальной валюты приоритетной задачей является обеспечение полноценной деятельности предприятий упомянутых секторов экономики. Отраслевыми союзами подготовлен проект комплекса мер, которые необходимо принять для сохранения финансово-экономической стабильности компаний в текущих условиях", — говорится в письме.

"В области отношений хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров и их продажи, необходимо обязать торговые сети закрепить в договорах поставки положения, которые устанавливали бы мораторий на применение штрафных санкций и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продовольственных товаров, а также на проведение акций по продвижению таких товаров по сниженной цене", — указывается в документе.

Кроме того, авторы обращения предлагают ввести мораторий на изменения законодательства, включая наднациональное, которые ухудшают ведение бизнеса, а также отсрочить вступление в силу отдельных нормативных документов. "Необходимо отказаться от расширения дорогостоящей системы маркировки товаров контрольно-идентификационными знаками на новые отрасли, в том числе молочную отрасль и отрасль производства упакованной воды", — говорится в письме.

Помимо этого, объединения просят установить мораторий на введение новых экологических и утилизационных сборов, а также доработать концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) с участием бизнес-сообщества. Еще одно предложение — расширить практику "налоговых" и "кредитных каникул" на предприятия АПК и пищевой промышленности, а также снизить взносы в социальный фонд с 30% до 15% по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Наряду с этим, объединения предлагают временно отменить ввозные таможенные пошлины на приоритетные товары, среди которых — оборудование, сельхозтехника, ингредиенты к кормам, ветеринарные препараты.