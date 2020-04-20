МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает изменить методику расчёта платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, следует из материалов на портале проектов нормативных правовых актов.

"Вводятся дополнительные стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и ставка за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) с дифференциацией по уровням напряжения", — отмечается в пояснительной записке к проекту приказа ФАС.

Также проект приказа предусматривает единую дифференциацию ставок платы за техприсоединение по уровням напряжения и в зависимости от вида используемого материала и способа выполнения работ для территорий городских и негородских населенных пунктов.

С 2018 года в РФ обсуждается корректировка механизма льготного технологического присоединения к энергетическим объектам. Право на льготы при подключении к электросетям имеют потребители мощностью до 15 кВт и до 150 кВт. В обоих случаях заявитель оплачивает только стоимость выдачи технических условий и фактически получает мощность бесплатно.