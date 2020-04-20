ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Восстановление цен на нефть марки WTI будет возможна только после возрождения американской экономики и после того, когда нефть, которая находится в хранилищах страны будет использована, заявил РИА Новости управляющий директор вашингтонской компании Berkeley Research Group и бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзик.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевел вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% — до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствовал себя еще лучше: цена падала на 7,8% — до 25,9 доллара за баррель.

"Нефть была 50 центов за баррель в 1960 году, но она никогда не была ниже одного цента", — сказал эксперт. "WTI – это региональная история…. Почему так дешево? Во-первых, поскольку есть ограничения по логистике – это нефть на суше. Она должна быть доставлена до трубопровода. Во-вторых, хранилища, скорее всего, переполнены. И, в-третьих, страна не работает. Просто нет рынка для нефти. НПЗ в этом не нуждаются, я, например, не пользовался своим автомобилем недели, а до этого я ездил каждый день", — отметил он.

По его словам, именно эти три фактора объясняют, почему стоимость так отличается от цены североморской нефти Brent. Ведь у Brent нет таких логистических ограничений, она может поставляться по всему миру, в места, в которых она нужна.

"Когда стоимость вернется к росту? Когда экономика начнет расти. И мы используем всю нефть, которая уже в хранилищах. И только после этого мы сможем начать качать новую. Сейчас же, держать нефть в хранилище — это значит, что ты должен платить за ее хранение. Сначала купить нефть, потом ежедневно платить за нее. Поэтому многие уже сейчас несут потери и принимают решение избавится от нее", — продолжил собеседник РИА Новости.

Он отметил, что сейчас власти мало что могут сделать. По его словам, даже если на завтрашнем заседании Техасской железнодорожной комиссии (регулирует нефтяную отрасль в одном из крупнейших нефтедобывающих штатов США) примет меры, то это не спасет рынок от падения. А далее ситуация, безусловно, приведет к закрытию компаний с высокой стоимостью добычи и долговой нагрузкой. "Это удача, если 50% (нефтяных компаний США — ред.) выживет", — заключил он.

Ранее комиссары Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission) заявили, что едины во мнении, что нужно предпринять меры для спасения нефтяной отрасли штата и страны в текущей ситуации, но конкретного решения у регулятора пока нет. На заседании комиссии 14 апреля обсуждались ограничения добычи нефти в Техасе. Их инициаторы предлагают сократить добычу штата на 20%, или примерно на 1 миллион баррелей в сутки. Мероприятие длилось около 10 часов, в ходе которых были выслушаны более 50 человек. Ожидается, что итоговое решение будет принято 21 апреля.