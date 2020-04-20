МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Российская нефть Urals и североморская Brent вряд ли могут последовать за отрицательными котировками американской WTI, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

По словам эксперта, уход майских фьючерсов WTI в отрицательную зону отчасти носит технический характер и может быть связан с массовым закрытием контрактов покупателями с целью избежать необходимости принимать поставки нефти в мае, когда ситуация с переполненными хранилищами в США сможет усугубиться.

"Хотя затоваривание из-за обвала спроса может привести к тому, что цены на физическом рынке — Dated Brent и Urals — на время упадут ниже 10 долларов, они вряд ли могут последовать за майскими котировками и уйти в минус", — ответил Маринченко на вопрос о возможных отрицательных значениях цены российской марки Urals.

"Июньские и более поздние контракты пока торгуются выше 20 долларов за баррель, что отражает ожидания рынка, что ситуация с балансом спроса и предложения будет постепенно улучшаться, в том числе за счет вынужденного падения добычи в США. Но по-настоящему рынок начнет восстанавливаться только после начала снятия карантинных ограничений", — отметил эксперт.