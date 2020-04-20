МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Маркировка средствами идентификации в России может быть отсрочена, но только для новых товарных групп, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Ранее несколько российских объединений производителей продовольственной продукции обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с рядом предложений для сохранения стабильной работы бизнеса в текущих условиях, среди них — отказ от запуска маркировки для молочной отрасли и отрасли производства упакованной воды, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

“Речь в сложившихся особых условиях экономического кризиса может идти о переносе сроков введения маркировки новых групп товаров. Однако в целом уже принятые решения по маркировке значимых для потребителя товаров, таких как питьевая вода, молочные продукты, должны оставаться неизменными, так как это часть последовательной и разумной государственной политики, направленной на формирование безопасного для покупателей потребительского рынка”, — сообщил Евтухов.

По словам замминистра, Минпромторг регулярно встречается c отраслевыми ассоциациями, рассматривает их предложения и старается улучшить проект маркировки. Большинство конструктивных предложений бизнеса уже были учтены, добавил он.

“Необходимо внедрить проект таким образом, чтобы не оставить возможностей и лазеек для продолжения нелегальной деятельности. Маркировка должна привести к снижению или полному уходу нелегального оборота с рынка, чего мы и добиваемся”, — подчеркнул Евтухов.

Правительство РФ в апреле 2018 года определило перечень из товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. К ним была отнесена табачная продукция, обувь, духи и туалетная вода, некоторые предметы одежды и ряд других товаров, позже в список вошла молочная продукция.