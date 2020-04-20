МОСКВА, 20 апр /ПРАЙМ/. Американская WTI стоимостью минус 40 долларов за баррель приведет к разбирательствам на бирже, на физическом рынке не стоит ожидать продажи нефти за доплату, сообщила РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Это беспрецедентный случай для финансового рынка — цена за день упала на 40 долларов за баррель в моменте", — прокомментировала ситуацию Грушевенко.

Предсказать последующие изменения котировок марки WTI достаточно трудно, отметила она. "Это вопрос систем и алгоритмов, которые работают на финансовом рынке, которые сегодня явно показали несовершенство этой системы: на физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пике не было. Вероятно, дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату", — сообщила эксперт.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель.

По словам эксперта, уход майских фьючерсов WTI в отрицательную зону отчасти носит технический характер и может быть связан с массовым закрытием контрактов покупателями с целью избежать необходимости принимать поставки нефти в мае, когда ситуация с переполненными хранилищами в США может усугубиться.