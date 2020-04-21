ВАШИНГТОН, 20 апр /ПРАЙМ/. Ведущие американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии умеренно снижались, реагируя на падение нефтяных цен, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.30 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 2,44%, до 23650,44 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 8560,73 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 1,79%, до 2841,13 пункта.

Нефть обвалилась на фоне ее переизбытка на рынке и слабого спроса.

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс дешевеет вслед за майским, но гораздо скромнее: на 16,9% — до 20,8 доллара за баррель. Июньский фьючерс Brent чувствует себя еще лучше: цена падает на 7,8% — до 25,9 доллара за баррель.