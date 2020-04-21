МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Экономика России в условиях распространения нового коронавируса в базовом сценарии может снизится в этом году на 4-4,5% и восстановиться до роста в 2-3% в 2021 году, пессимистичный сценарий предполагает падение ВВП в этом году до 7,5%, говорится в макроэкономическом прогнозе АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Базовый сценарий для России предполагает снижение реального ВВП на 4–4,5% в 2020 году и восстановление на 2–3% в 2021 году. Этот сценарий основан на предположении, что карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью сняты в случае появления эффективного лекарства или когда большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется", — пишет замдиректора группы суверенных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

По мнению агентства, длительность восстановления экономики критическим образом зависит от того, насколько банковская система будет способна закрыть разрывы ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях, а также от того, будет ли государство увеличивать поддержку потребспроса. "Пессимистичный сценарий предусматривает падение реального ВВП на 7–7,5% и начало восстановления экономики лишь в 2022 году", — говорится в прогнозе. В пессимистичном сценарии рост экономики в 2021 году составит 0,5%, а в 2022 году ускорится до 3,9%. Согласно оптимистичному сценарию, снижение ВВП в России в текущем году составит 0,8%, а в 2021 году оно сменится ростом на 1,8%.

Все сценарии развития ситуации объединяет тот факт, что распространение короновируса, будучи основным фактором текущего экономического кризиса, по мнению АКРА, не завершится ни через месяц, ни в течение 2020 года, вакцина же в лучшем случае будет создана в 2021 году. "Согласно оптимистичному сценарию, либо к лету этого года вирус трансформируется в сторону меньшей летальности, либо проведенные выборочно тесты покажут, что на самом деле значительная часть населения уже перенесла заболевание в легкой или бессимптомной форме", — отмечает Куликов.

Базовый сценарий предполагает снятие значительной части ограничений при сокращении до минимума активных случаев болезни (по аналогии с Китаем после третьего месяца карантина). При этом карантинные меры могут быть введены снова только в случае подозрения на новую вспышку заболевания.

Пессимистичный сценарий предусматривает также существенное ограничение сектора "социальных" услуг до момента приобретения основной частью населения иммунитета к коронавирусной инфекции. Пессимистичный сценарий, помимо введения более жестких ограничений, предусматривает, что период ожидания эффективного медицинского ответа (появления вакцины от вируса или лекарства) может превысить два года, прогнозируют в АКРА.