МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Летальность болезни, которой в течение нескольких лет переболеет все трудоспособное население страны, в долгосрочной перспективе оказывает прямое негативное влияние на уровень ВВП страны, говорится в макроэкономическом прогнозе АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Здоровье населения и система здравоохранения — это важнейшие факторы экономического благосостояния страны. Текущий кризис показывает, что в глобализованном мире качество здравоохранения напрямую влияет на производственный потенциал той или иной экономики", — пишет заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

"По оценкам АКРА, разница в 5 процентных пунктов в показателях летальности болезни (умирает, например, 10% выявленных заболевших против 5%), которой в течение нескольких лет переболеет все трудоспособное население страны, в долгосрочной перспективе оказывает прямое негативное влияние на уровень ВВП в размере до 0,6 процентного пункта (только за счет разницы в численности рабочей силы)", — отмечается в документе.

В краткосрочном периоде страны, не способные эффективно контролировать и диагностировать болезнь на ранней стадии ее вспышки (или повторной вспышки), вынуждены прибегать к более длительным и жестким режимам карантинов, отмечают в агентстве. Как показывают первые месяцы борьбы с коронавирусом, подобные карантинные меры экономически обходятся очень дорого, приводя к росту безработицы и снижению уровня доходов населения, добавляют в АКРА.

"Необходимые карантинные меры в рамках борьбы с пандемией привели к резкому спаду активности в секторе услуг и нарушению производственных цепочек в большинстве стран мира. Наблюдаемая ситуация сохранится как минимум в течение 2020 года и усугубит эффект промышленного спада 2019 года в некоторых странах. Продолжительность и глубина кризисных явлений будут в первую очередь зависеть от длительности острого периода пандемии, а в случае увеличения данного периода все большую роль будут играть достаточность государственной поддержки компаний и населения и эффективность банковских систем пострадавших стран", — отмечает Куликов.