Расширен контекст

МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия предлагает продавать нефть по принципу take or pay и готова обсуждать этот вариант с партнерами.

Поводом для обвала мировых цен на нефть стало распространение коронавируса, которое вынудило власти самых разных стран вводить ограничительные меры для граждан и предприятий. Не добавило оптимизма и объявление, что страны ОПЕК+ не смогли договориться по будущему своего соглашения и с 1 апреля обязательств ограничивать добычу ни у кого нет. В результате в марте нефть марки Brent опускалась ниже 22 долларов за баррель, а WTI — ниже 20 долларов.

После согласования новой сделки ОПЕК+ с серьезными сокращениями добычи котировки воспряли, но ненадолго. В понедельник, 21 апреля, июньский фьючерс на нефть марки Brent торговался в диапазоне 25-28 долларов, WTI — 20-24,5 доллара. А цена нефти WTI с поставкой в мае и вовсе завершила основные торги понедельника на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на отметке минус 37,63 доллара за баррель, подешевев за день на 300%. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории, в ходе торгов они доходили до минус 40,32 доллара за баррель.

Министр энергетики РФ Александр Новак еще в марте, комментируя РИА Новости обвал нефтяных цен, отмечал, что помимо фундаментального падения спроса на нефтяном рынке очень много спекулятивных факторов.

"С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами", — написал Медведев на своей странице в Facebook.