МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ внёс 12 компаний в сфере автомобильной промышленности в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли, следует из материалов на сайте ведомства.

В список предприятий автомобильной промышленности вошли 12 компаний с выручкой не менее 20 миллиардов рублей и численностью сотрудников от 1 тысячи человек. В список вошли "Автоваз", "Автомобильный завод "Урал", "Рено Россия", "Фольксваген груп Рус", "ГАЗ", ПАО "Камаз", "Соллерс", "ПСМА РУС", "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", "Тойота Мотор" и "АВТОТОР Холдинг".

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий, однако некоторые предложения были отправлены на доработку и теперь будут рассмотрены 24 апреля, сообщали журналистам ранее в секретариате Белоусова.

В марте был подготовлен предварительный список системообразующих предприятий, который встретил много критики, из-за чего было решено подготовить актуализированный перечень к 17 апреля. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, механизм перечня системообразующих предприятий изначально сформировался еще в 2008 году и использовался для определения списка предприятий, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или на территориях, подлежат особому вниманию со стороны властей.