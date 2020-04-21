МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Производитель оборудования для добычи нефти "Новомет-Пермь", производящий энергооборудование и газовые турбины "РЭП Холдинг", компания "Силовые машины", а также "Хевел", которая занимается солнечной энергетикой, вошли в список системообразующих предприятий российской экономики министерства промышленности России, следует из материалов на сайте ведомства.

В частности, "Новомет" и "РЭП Холдинг" вошли в список предприятий нефтегазового машиностроения, выручка которых составляет не менее 2 миллиардов рублей в год, а численность сотрудников — не менее 250 человек. Он состоит из 21 компании, к числу которых относятся также "Группа ГМС", "Газпром бурение", "Русгазбурение", "Челябинский компрессорный завод", "Атомэнергомаш" и другие.

В свою очередь, "Силовые машины" и "Хавел" были включены в список предприятий энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, выручка которых также составляет не менее 2 миллиардов рублей, а численность персонала — не менее 250 человек. В целом этот список опять же насчитывает 21 компанию, среди которых "ГК "Электрощит", "Русэлпром", ЗАО "Завод электротехнического оборудования", "Уральский турбинный завод", "Группа "СВЭЛ" и другие.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий, однако некоторые предложения были отправлены на доработку и теперь будут рассмотрены 24 апреля, сообщали журналистам ранее в секретариате Белоусова.

В марте был подготовлен предварительный список системообразующих предприятий, который встретил много критики, из-за чего было решено подготовить актуализированный перечень к 17 апреля. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, механизм перечня системообразующих предприятий изначально сформировался еще в 2008 году и использовался для определения списка предприятий, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или на территориях, подлежат особому вниманию со стороны властей.