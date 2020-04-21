ВАШИНГТОН, 21 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп назвал краткосрочным падение фьючерсов на нефть до отрицательных показателей, заявив, что произошедшее "касается скорее финансов, чем нефти".

"Да мы в негативной зоне. Но это все ненадолго. Это на краткий срок… Многие люди просто попали в неудобную ситуацию… Это больше финансовая история, чем ситуация с нефтью. Но я верю, что в течение месяца или где-то так цена вырастет до 25-28 (долларов за баррель)", — заявил Трамп на регулярном брифинге для журналистов.

"Никто никогда раньше не слышал о негативной цене на нефти, но это краткосрочное", — добавил он.