МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Жители разных стран мира все меньше склонны считать угрозу нового коронавируса COVID-19 преувеличенной, и в России также имеет место подобная тенденция, говорится в совместном исследовании Gallup International и "Ромир", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Компании в рамках глобального исследования изучили мнение жителей Земли на тему нового коронавируса и событий, связанных с его распространением. Мониторинг стартовал в марте, в апреле была проведена вторая волна исследования. В ходе него было опрошено порядка 17 тысяч человек в 18 странах.

"По сравнению с первой волной исследования в марте жители планеты начали больше тревожиться по поводу инфицирования себя или близких: рост с 67% до 75%. При этом доля склонных считать угрозу COVID-19 преувеличенной снизилась в апреле до 33% с 49% в марте", — говорится в исследовании.

В России доля тех, кто считает угрозу коронавируса преувеличенной, снизилась до 45% в апреле с 54% в марте. В свою очередь доля граждан стран, которые не считают угрозу преувеличенной, выросла до 52% с 37%. Затруднились с ответом 4% против 10% в марте. Вместе с тем, доля россиян, опасающихся заражения коронавирусом себя или близких, в апреле уменьшилась до 63% в апреле с 68% в марте. Доля тех, кто заражения не боится, выросла до 33% с 25%. Затруднились с ответом 4% против 7%.

Согласно исследованию, больше всего боятся заражения в Индонезии (93%), Южной Корее (89%) и на Филиппинах (88%), а меньше всего — в Пакистане (40%), Швейцарии (37%), в Ираке и Казахстане (по 34%). Доля тех, кто считает угрозу коронавируса преувеличенной, наиболее велика в Пакистане (62%), Болгарии (55%) и Индонезии (51%). Лидеры среди стран, где не считают угрозу COVID-19 надуманной — Южная Корея (83%), Япония (79%) и Австрия (74%).

"В итогах апрельского мониторинга совершенно отчетливо виден накопительный эффект синхронизированных страхов. Мы сами не заметили, как произошла глобализация информации, люди по всему миру смотрят и читают в новостях одно и то же. Это напрямую сказывается на уровне тревожности и обеспокоенности за здоровье близких", — отметил президент "Ромира" Андрей Милёхин.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявил, что рассуждения людей, что их может не затронуть коронавирус или он пройдет у них в легкой форме, абсолютно безответственные.