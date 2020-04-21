МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ внес 246 компаний в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере промышленности и торговли, сообщила пресс-служба министерства.

"Семнадцатого апреля по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утвержден перечень системообразующих организаций. В перечень вошло 246 организаций сферы ведения Минпромторга России, отобранных по 15 различным отраслям", — говорится в сообщении.

Из материалов на сайте ведомства следует, что в сфере автомобильной промышленности в список системообразующих предприятий вошли 12 компаний с выручкой не менее 20 миллиардов рублей и численностью сотрудников от 1 тысячи человек. В список вошли "Автоваз", "Автомобильный завод "Урал", "Рено Россия", "Фольксваген груп Рус", "ГАЗ", ПАО "Камаз", "Соллерс", "ПСМА РУС", "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус", "Тойота Мотор" и "АВТОТОР Холдинг".

В список предприятий авиационной промышленности вошли семь компаний с выручкой не менее 10 миллиардов рублей и численностью сотрудников не менее 1 тысячи человек. В перечень вошли "Объединенная авиастроительная корпорация", "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Технодинамика", "Уральский завод гражданской авиации", "Корпорация тактическое ракетное вооружение", "Корпорация ВСМПО-Ависма".

В список предприятий железнодорожного машиностроения вошли девять компаний с выручкой не менее 7 миллиардов рублей и численностью сотрудников не менее 1750 человек. "Названия предприятий:… "Трансмашхолдинг"," Группа Синара",… "Алтайвагон",… "НПК "ОВК",… "РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ",… "Завод металлоконструкций",… "ЛокоТех-Сервис",… "Желдорреммаш",… Группа компаний Рейл Сервис (ООО "Рейл Сервис")", — говорится в материалах.

В список системообразующих также вошли девять судостроительных компаний. Ведомство отмечает, что критериями стали выручка не менее 5 миллиардов рублей и численность штата не менее 2 тысяч человек. "Список предприятий: АО "ОСК",… АО "СК "Ак Барс",… АО "Концерн "Моринформсистема-Агат",… АО "Концерн "Океанприбор",… АО "Концерн "НПО "Аврора",… АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор",… АО "ЦТСС",… ФГУП "Крыловский ГНЦ",… АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", — говорится в материалах.

Ведомство отмечает, что список будет дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям. Также на этой неделе будет утвержден перечень системообразующих организаций по таким отраслям промышленности, как фармацевтическая, медицинская, металлургия, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, производство стройматериалов, изделий народных художественных промыслов, оптовая и розничная торговля и мебельная промышленность.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов, на заседании 17 апреля одобрила четыре отраслевых списка системообразующих предприятий, однако некоторые предложения были отправлены на доработку и теперь будут рассмотрены 24 апреля, сообщали журналистам ранее в секретариате Белоусова.

В марте был подготовлен предварительный список системообразующих предприятий, который встретил много критики, из-за чего было решено подготовить актуализированный перечень к 17 апреля. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, механизм перечня системообразующих предприятий изначально сформировался еще в 2008 году и использовался для определения списка предприятий, которые с точки зрения уплаты налогов, занятости или наличия критических технологий, работы в важных сферах или на территориях, подлежат особому вниманию со стороны властей.