МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп дал обещание приостановить иммиграцию в страну в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"В свете нападения со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан я подпишу указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты!" — пишет Трамп.

Как стало известно ранее, США начали расследование происхождения коронавируса.

"Произошло много странных вещей, идет много расследований, и мы намерены выяснить. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло", — считает Трамп.

В США число зараженных коронавирусом почти достигло отметки в 800 тысяч человек, свыше 42,3 тысячи человек умерли.