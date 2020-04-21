21 апреля — Dow Jones. Банк Японии во вторник заявил о том, что финансовые компании страны по-прежнему функционируют нормально, не испытывая дефицита ликвидности, даже в условиях значительного давления, вызванного пандемией коронавируса.

"Несмотря на сильный стресс, финансовая система Японии в целом сохраняет стабильность и продолжает финансировать экономическую активность", — говорится в полугодовом отчете Банка Японии.

Устойчивость японских банков, как с точки зрения капитала, так и с точки зрения ликвидности, осуществленные правительством и Банком Японии меры поддержки, а также достаточное количество наличных средств у японских компаний вносят свой вклад в стабильность финансовой системы, отметили в центральном банке.

Банк Японии также призывает обратить пристальное внимание на долгосрочное здоровье мировых финансовых систем, которые были по-разному уязвимы до начала пандемии. Причиной этого является погоня за доходностью в условиях длительного периода низких процентных ставок.

"Если период серьезного ослабления реальной экономики окажется длительным, полномасштабные финансовые корректировки, вызванные этими уязвимостями, могут усилить негативную обратную связь между реальной экономикой и финансовым сектором", — заявили в Банке Японии.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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