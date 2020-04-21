МИНСК, 21 апр — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.

Как передает госагентство Белта, Лукашенко во вторник находится с рабочей поездкой в Бобруйске (Могилевская область). Глава государства, в частности, поинтересовался у губернатора Могилевской области Леонида Зайца, как проходит в регионе посевная кампания. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи.

"Посмотри, чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", — сказал Лукашенко.

Также он поинтересовался, как в стране идет сев других культур, есть ли у предприятий вопросы с наличием топлива и удобрений. Заяц отметил, что существенных проблем нет, и пообещал завершить посевную кампанию в сроки.

Ранее Лукашенко уже поручал нарастить в Белоруссии собственное производство гречневой крупы из-за определенных трудностей с поставками из России. А до этого в Минсельхозпроде Белоруссии сообщали, что в стране имеются запасы гречки и сырья для ее производства на пять месяцев. Весной в магазинах в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса COVID-19 наблюдался повышенный спрос на гречневую крупу. Первого апреля правительство постановлением временно запретило вывозить за пределы республики гречиху, гречневую крупу, лук-севок, лук репчатый и чеснок вне зависимости от страны их происхождения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.