ПАРИЖ, 21 апр — ПРАЙМ. Около 1,6 триллиона евро потребуется для восстановления экономики Европы после пандемии коронавируса, сказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"У меня есть достаточно точное представление о сумме конверта, это около 10% европейского ВВП, то есть около 1600 миллиардов евро", — сказал Бретон в эфире телеканала BFMTV.

Он отметил, что США и Германия выдели на поддержку своей экономики 10% ВВП.

По словам Бретона, одним из наиболее пострадавших секторов, является туризм. "Необходим план Маршалла для туризма", — заявил еврокомиссар.

Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии нового коронавируса ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Глобальная экономика, а также экономика ЕС, серьезно страдает от этой ситуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались.