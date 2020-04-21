МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство обязало министерство финансов представлять в кабмин отчеты об управлении находящимися в федеральной собственности акциями компаний, а также об использовании специального права на участие РФ в управлении компаниями (золотой акцией) — соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Такие отчеты должны представляться в правительство РФ ежегодно в срок до 1 сентября.

Ранее этим занималось министерство экономического развития.

В январе после формирования нового кабинета министров президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.