МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительство обязало министерство финансов представлять в кабмин отчеты об управлении находящимися в федеральной собственности акциями компаний, а также об использовании специального права на участие РФ в управлении компаниями (золотой акцией) — соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Такие отчеты должны представляться в правительство РФ ежегодно в срок до 1 сентября.
Ранее этим занималось министерство экономического развития.
В январе после формирования нового кабинета министров президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития.
https://1prime.ru/state_regulation/20200421/831303353.html