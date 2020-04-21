ПЕКИН, 21 апр — ПРАЙМ. ВВП китайской провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавируса, в первом квартале 2020 года упал на 39,2%, свидетельствуют данные провинциального статистического бюро.

Провинция Хубэй с населением около 60 миллионов человек с конца января практически была отрезана от внешнего мира, транспортное сообщение с регионом было восстановлено лишь 25 марта.

По итогам 2019 года ВВП провинции Хубэй вырос на 7,5%, что на 1,5% было больше общенационального, а многие экономические показатели были лучшими в стране.

Согласно опубликованным данным, общий ВВП в первом квартале составил 637,9 миллиарда юаней (90,2 миллиарда долларов), что на 39,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом сельское хозяйство упало на 25,3%, промышленность на 48,2%, а сфера услуг – на 33,3%.

Согласно статистическим данным, инвестиции в основные активы упали на 82,8%, в инфраструктуру – на 84,4% в промышленность – на 85,5%.

Резкое снижение произошло и на потребительском рынке, общий объем розничных продаж товаров широкого потребления в первом квартале снизился на 44,9%.

Общий объем внешней торговли снизился на 20,9%, при этом экспорт упал на 38,1%, а импорт вырос на 11,1%.

Инфляция в провинции по итогам трех месяцев составила 6,1%. Средний реальный располагаемый доход на душу постоянно проживающего городского населения составил 9412 юаней, снизившись на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в селах доход составил 4085, уменьшившись на 10,2%.

Власти отмечают, что эпидемия нанесла неизбежный удар по экономическому развитию, однако это влияние было краткосрочным и оно контролируемо. Отмечается, что начиная с марта с улучшением эпидемиологической обстановки экономическая деятельность провинции восстанавливается, а основной вектор экономического роста не изменился.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 в Ухане), при этом 63 514 человек выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 102 человека (все в Ухане), из них 19 находятся в тяжелом состоянии (все в Ухане).