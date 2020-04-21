МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в марте уменьшилось на 8,5% по сравнению с показателем февраля — до 5,27 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали падения числа таких сделок на 8,1%, до 5,3 миллиона.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в марте составила 3%, что выше уровня февраля в 2% и соответствует уровню марта 2019 года.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,74 миллиона, в месячном выражении отмечено снижение на 8%, в годовом — рост на 1,3%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 8%, до 282,5 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в марте в месячном выражении снизился до 530 тысяч сделок. В годовом выражении отмечается снижение показателя на 3,6%, в месячном — на 11,7%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 7,9% в годовом выражении, до 263,4 тысячи долларов.