МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Быстрого "отскока" российской экономики после вызванного распространением коронавируса кризиса может не быть, в результате чего кризис будет долгим, предположил глава Сбербанка Герман Греф.

"Один из тезисов, который я хотел бы транслировать, которым я хотел бы поделиться, — это видение возможной длины и глубины этого кризиса. На мой взгляд, он не будет V-образным — то есть резкое падение вниз и быстрый отскок. И, на мой взгляд, он не будет U-образным — то есть какое-то количество времени внизу, а потом быстрый отскок", — сказал он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

"Вполне возможна такая ситуация — еще раз повторюсь, употребляю осознанно слова "вполне возможно", потому что как оно будет, не знает никто, — что этот кризис будет длинным", — добавил Греф.

Ранее глава Сбербанка сообщил, что пик коронавируса в России наступит примерно с 5 по 10 мая. По последним данным, в России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.