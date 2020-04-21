МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Более 500 тысяч компаний смогут воспользоваться льготами по госпрограмме субсидирования процентной ставки по действующим кредитам малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей, следует из материалов правительства РФ.

"Бизнес освобожден от выплаты процентов по кредитам. Тело кредита переносится на полгода. В течение этого срока объем процентных платежей поровну делится между банками, государством и предпринимателем, который может равномерно выплачивать эту часть долга в течение шести месяцев или перенести ее в тело кредита и, таким образом, на время полностью избавиться от платежей по кредиту", — говорится в материалах, опубликованных на сайте кабмина.

"Общая сумма отсрочек составила более 410 миллиардов рублей. Воспользоваться льготами могут более 500 тысяч компаний", — добавляется в документе.