МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Выплата пособия по безработице по максимальному размеру (12 130 рублей) потенциально может коснуться более 3,2 миллиона человек, сообщается на сайте правительства.

"До одного МРОТ (12 130 рублей) будут увеличены пособия по безработице в апреле, мае и июне тем, кто был уволен и встал на учет после 1 марта. Потенциально мера затронет более 3,2 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в апреле-июне по 3 тысячи рублей будет выплачено на каждого ребенка, чьи родители признаны безработными.