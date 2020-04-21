МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ опубликовал перечень системообразующих организаций агропромышленного комплекса, в него вошли 66 головных компаний сектора и их структуры, список размещен на сайте министерства.

Минсельхоз в начале апреля уже публиковал перечень системообразующих организаций министерства, новая версия несколько отличается от первой — и по структуре перечня, и по предприятиям, которые в него вошли. "Минсельхозом России продолжается работа по формированию перечня системообразующих организаций АПК. Данный перечень будет уточнен", — говорится в документе.

В список системообразующих организаций вошли крупнейшие российские агрохолдинги, в том числе "Мираторг", "Черкизово", "Русагро", "Дамате", "Продо", "Приосколье", "Сибирская аграрная группа", "Агро-Белогорье", "Ресурс", "Степь", "ЭкоНива" и их структуры. Кроме того, в списке значится "Агрокомплекс", связанный с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.

В перечень внесены также Объединенная зерновая компания (ОЗК) и "Росагролизинг". Вместе с ними в список системообразующих организаций вошли "Продимекс", "Эфко", "Объединенные кондитеры", "Содружество", "Благо" и их структуры.

Помимо них, в списке значатся российские структуры PepsiCo, Danone, Nestle, Mars, Coca-Cola Hellenic. Кроме того, в перечне — четыре рыбохозяйственные группы: "Норебо", "Гидрострой", "Океанрыбфлот" и "Русская рыбопромышленная компания". При этом в перечне отсутствуют, например, производители винодельческой продукции.