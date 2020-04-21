КЕМЕРОВО, 21 апр /ПРАЙМ/. Бизнес должен понимать, что в период выхода из пандемии COVID-19 придется начинать функционировать в условиях ограничений, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Сейчас все определяется пандемией, как система здравоохранения справится, она слава богу идет вперед семимильными шагами, но все определяется этим, и мы должны понимать, что выход не будет, что называется, отскоком. Все говорят "V-образная кривая", упали и все вернулось. Нет. Это будет поэтапное восстановление", — сказал он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

"Карантинные меры, очень многие эксперты сейчас говорят, должны сниматься поэтапно. Это значит, какое-то время бизнесу придется начинать функционировать в условиях ограничений, это мы тоже понимаем. Значит меньший оборот, выручка и так далее", — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.