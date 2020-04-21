МОСКВА, 21 апр — РИа Новости/Прайм. Ситуация со стоимостью российской нефти Urals обстоит не так печально, как с американской WTI, фьючерсы которой в понедельник пробили ноль и ушли в отрицательные значения, заявил совладелец и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

Вслед за падением стоимости майской WTI в понедельник ряд СМИ сообщил, что российская Urals также устремилась к минусовым значениям, сообщалось даже о ценах минус 2 доллара за баррель. Однако во вторник ценовое агентство Argus, данные которого использует Минфин РФ для определения пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов из России, сообщило, что за торги понедельника цена Urals с поставкой в Северо-Западную Европу даже чуть подросла — на 0,52 доллара за баррель, до 17,51 доллара, хотя поставки в Южную Европу слегка подешевели — на 0,68 доллара за баррель, до 17,26 доллара.

"Реальные запасы нефти в Америке превысили исторический максимум. Её фактически негде хранить в настоящий момент. И инвесторы этого испугались и начали продавать фьючерсы. И, кроме того, тут смешно то, что сегодня торгуют не люди, сегодня торгуют роботы. И роботы — это алгоритмы, тут же уперлись в эту систему, тут же начали продавать и загнали её до отрицательных значений", — сообщил Федун в интервью Первому каналу.

"Для российской нефти — это не так всё печально. Хотя достаточно тоже больно, поскольку соглашение ОПЕК+ начнёт действовать только в мае. И, к сожалению, только к середине мая мы можем надеяться на то, что начнёт рынок разгружаться, но опять-таки благодаря соглашению с ОПЕК мы можем пройти по самому краю. Без этого соглашения, конечно, мы бы залились нефтью и вынуждены были останавливать скважины в аварийном режиме", — добавил он.

Федун отметил, что ситуация на рынке нефти будет зависит от того, как начнут снимать карантин. "Китай снял. Сегодня Китай вышел на уровень потребления нефти близкий к тому как это было: где-то 10 миллионов баррелей в сутки он потребляет. Но, скажем, Индия до сих пор находится в жесточайшем карантине, у них потребление упало на 50%. США находится в жесточайшем карантине. Про Италию и Европу вы знаете. Но, как я сказал, благодаря сделке ОПЕК+ я буду надеяться, что мы этот край от пропасти не переступим в любом случае", — заключил топ-менеджер нефтяной компании.