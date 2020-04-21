КЕМЕРОВО, 21 апр /ПРАЙМ/. Реализация принятых правительством мер поддержки бизнеса является задачей номер один, чтобы предприниматель получил ту помощь, о которой слышит с экранов телевизоров, считает министр экономического развития России Максим Решетников.

"Вопрос ведь не только в том, чтобы придумать и озвучить меры, вопрос — их реализовать. И ключевой сейчас вопрос (и тема недоинформированности здесь же) — реализация принятых мер", — сказал Решетников в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

Он отметил, что кабмин в текущей ситуации быстро принимает много решений.

"Как добиться их реализации, чтобы предприниматель, придя в банк, в региональную гарантийную организацию, в налоговую, получил то, что он слышит с экрана, — это задача номер один для всех нас", — добавил министр.

Он также категорически не согласился с тезисом о том, что правительство в текущей ситуации с помогает только крупному бизнесу.