КЕМЕРОВО, 21 апр /ПРАЙМ/. Российские банки на сегодняшний день выдали зарплатных кредитов на 2,7 миллиарда рублей, а общий объем таких заявок уже составляет 27 миллиардов рублей, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

"Программа набирает ход. Буквально на вчера, на вечер, у нас на 2,7 миллиарда рублей выдано уже кредитами и поддержано 55 тысяч рабочих мест, заявок в банках — на 27 миллиардов", — сказал он в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

Он также отметил, что власти готовы увеличить лимит этой программы кредитования.

"Вообще потенциал в 150 (миллиардов — ред.), который мы сейчас видим и готовы его увеличивать. Это говорит о том, что скорость высокая, учитывая то, что от старта программы, от выпуска постановления правительства прошло две с половиной недели. Для любой другой ситуации это космическая скорость, для нынешней — недостаточная", — уточнил он.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития совместно с Банком России и заинтересованными общественными организациями обеспечить ежедневный мониторинг реализации программ льготной реструктуризации и льготного зарплатного кредитования.