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КЕМЕРОВО, 21 апр /ПРАЙМ/. Правительство России готовит меры для выхода экономики из кризиса на фоне коронавируса, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"Мы готовим и мы разрабатываем меры на выход экономики из кризиса, и как только ситуация будет позволять (примем — ред). Мы безусловно, готовим и третий, и четвертый пакет поддержки", — сказал Решетников.

Он напомнил, что российские власти приняли уже два пакета мер по поддержке экономики и граждан в связи с пандемией коронавируса.

В первый пакет кабмина вошли, в частности, меры по оказанию помощи малому и среднему бизнесу — им предоставлена отсрочка на полгода по обязательным налоговым платежам (кроме НДС), снижены вдвое страховые взносы для работников с заработными платами выше МРОТ, а также развернуты беспрецедентные программы кредитования. Во втором пакете — прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства субъектам МСП, расширение программ кредитования на средний и крупный бизнес, а также меры поддержки системообразующих предприятий. На очереди, по словам Решетникова, третий пакет мер — отраслевой.

Он также подчеркнул, что все социальные обязательства в РФ будут исполнены.