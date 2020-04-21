МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Распространение коронавируса может негативно повлиять на покупательскую способность населения и стать причиной снижения спроса на продукты, это потребует разработки адресных мер по поддержке уязвимых слоев граждан, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам встречи министров сельского хозяйства стран G20.

Встреча состоялась 21 апреля, стороны в режиме видеоконференции обсудили влияние последствий от распространения коронавируса на мировой АПК. От России в мероприятии принял участие замглавы Минсельхоза Сергей Левин. По его словам, сложившаяся ситуация требует от государств пристального внимания к работе по нивелированию потенциальных рисков в области продовольственной безопасности.

"Считаем, что в этих условиях важно не допустить разрыва устоявшихся цепочек поставок ключевых продовольственных товаров. Также необходимо избежать волатильности и ценовых спекуляций на продовольственных рынках", — сказал Левин, слова которого приводит министерство.

"Заместитель министра также отметил, что пандемия может оказать негативное влияние на покупательную способность населения и стать причиной снижения спроса на продовольствие. Это требует разработки адресных мер по поддержке уязвимых слоев населения с акцентом на экономическую и физическую доступность товаров первой необходимости", — добавляет Минсельхоз.

По сообщению, участники встречи договорились, что чрезвычайные меры в контексте пандемии должны быть целенаправленными, пропорциональными и прозрачными.

"Признавая решающую роль частного сектора в продовольственных системах, стороны призвали к расширению сотрудничества между государственным и частным секторами, чтобы способствовать мобилизации быстрых и инновационных мер реагирования на последствия пандемии для сельского хозяйства и продовольственного сектора. Соответствующие договоренности вошли в текст совместного заявления", — сообщает министерство.