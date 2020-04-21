МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Стоимость нефти американской марки WTI с поставкой в мае в последний день торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла на 124,07%, до 10,01 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов на бирже NYMEX цена майских фьючерсов на WTI выросла на 124,07%, до 10,01 доллара за баррель. На предыдущей торговой сессии показатель впервые в истории стал отрицательным, рухнув по итогам торгов понедельника, на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.

Тем временем цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала во вторник на 43,4%, до 11,57 доллара за баррель. При этом в ходе торговой сессии показатель опускался до 6,55 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по итогам торгов на бирже ICE опустилась на 24%, до 19,33 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала минимума с 2001 года, опускаясь до отметки в 17,52 доллара за баррель.