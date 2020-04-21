МОСКВА, 21 апр /ПРАЙМ/. Повышение цен на хлебопекарную продукцию является экономически обоснованным и сможет компенсировать постоянные затраты отрасли, которые за последние два года выросли на 30-35%, говорится в обращении Национального союза хлебопечения в Федеральную антимонопольную службу России.

Информация об экономическом обосновании ценообразования в хлебопекарной отрасли направлена в связи с размещенным на сайте ведомства сообщением о намерении провести расследования по фактам завышения отпускных цен производителями продуктов питания, говорится в документе (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Надеемся на объективную оценку антимонопольного органа и понимание ситуации, при которой не связанное с пандемией, экономически обоснованное периодическое повышение цен на хлебопекарную продукцию в целях справедливого возмещения лишь части постоянно растущих затрат — наименьшее из зол", — говорится в обращении.

В письме отмечается, что в целом рост затрат на производство и реализацию массовых сортов хлеба — черный ржано-пшеничный ("Дарницкий") и белый пшеничный (нарезной батон) с начала 2018 года составил 30-35%, и был обусловлен увеличением расходов по двум составляющим — основному сырью (муке) и логистике (доставке) при менее значительном изменении в структуре себестоимости всех остальных показателей.

Доля затрат на муку в структуре себестоимости за два года выросла с одной пятой до одной третьей из-за того, что поставщики за тот же период подняли цену на пшеничную муку на 20%, а на ржаную — почти вдвое. Коммерческие расходы, в частности, на доставку в торговые сети, выросли с 29% до 32% по черному хлебу, с 21% по 24% — по белому. Нулевую или отрицательную рентабельность по традиционному хлебу индустриальные хлебопеки вынуждены перекрывать за счет других, более рентабельных видов продукции.

"Таким образом, у российских хлебопеков, к сожалению, сейчас остается не так уж и много альтернатив: стать неплатежеспособным и обанкротиться (как это уже произошло с рядом хлебозаводов за 2018-2020 годы), оставив без работы и дохода тысячи семей, либо продолжить обоснованное повышение цен на отдельные хлебобулочные изделия до минимально необходимого уровня рентабельности, либо остановить поставки в торговые сети наиболее массовых и востребованных населением, но стабильно убыточных сортов хлеба", — говорится в письме.