КЕМЕРОВО, 21 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ принимает меры по поддержке бизнеса, чтобы предприниматели могли выплачивать зарплату своим сотрудникам и сохранить рабочие места, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В эфире программы "Право на справедливость" на Первом канале Решетников отметил, что часть тех антикризисных планов, которые принимаются, касается непосредственно выплат людям. Он напомнил, что кабмин принял решение об ипотечных каникулах для граждан, чей доход в связи с пандемией коронавируса снизился более чем на 30%. Кроме того, правительство повысило пособие по безработице до уровня одного минимального размера оплаты труда, принято решения о дополнительных выплатах на детей, если родители потеряли работу, и ряд других.

По его словам, на поддержку людей по большому счету направлена и та часть мер, которая касается бизнеса. Он пояснил, что речь идет о различного рода отсрочках (по налогам, по социальным взносам для малых и средних предприятий, для пострадавших отраслей); реструктуризации кредитов бизнеса; отсрочки по арендным платежам и другое.

"Все это направлено на одно — чтобы у бизнеса были деньги платить в это непростое время, когда доходы очень многих направлений бизнеса по сути снизились до нуля, чтобы были деньги платить зарплату. Сохранить рабочие места", — добавил министр.

Он также рассказал, что вторым пакетом мер поддержки экономики предусмотрены прямые выплаты бизнесу со стороны государства. "По факту это компенсация уже понесенных расходов на заработную плату, то есть бизнес поддерживает людей и на этих условиях государство поддерживает бизнес", — пояснил он.