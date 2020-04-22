МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову провести срочное внеочередное обновление реестра МСП, который администрирует ведомство, сообщила РИА Новости пресс-служба омбудсмена.

"Предоставление мер поддержки в связи с последствиями новой коронавирусной инфекции сконцентрировано на субъектах малого и среднего предпринимательства, включенных в соответствующий реестр. Однако большое количество субъектов МСП было исключено из него в связи с ошибками в предоставленных данных о среднесписочной численности сотрудников. Кроме того, многие компании, не находящиеся в реестре, в настоящее время оптимизируют свою деятельность, чтобы соответствовать критериям в части численности", — цитирует пресс-служба письмо Титова.

Он указывает, что в 2020 году сроки предоставления отчетности в связи с последствиями коронавируса продлены, поэтому есть риск, что и обновление реестра, которое традиционно происходило 10 августа, также сдвинется во времени. Между тем после отмены отчета о среднесписочной численности ФНС получает эти данные от предприятий из квартальных отчетов по страховым взносам.

Титов предложил провести внеочередное обновление реестра МСП в мае этого года на основании последних сданных расчетов по страховым взносам или последних отчетов по среднесписочной численности, если новые расчеты по страховым взносам недоступны. Соответствие субъекта остальным критериям отнесения к малым или средним предприятиям предложено проверить по его отчетности за 2018 (или 2019, если она предоставлена) год.

"Крайне важно по каналам ФНС (через личные кабинеты налогоплательщиков) проинформировать субъекты предпринимательства об их нахождении в реестре МСП с перечислением мер поддержки, которыми они могут воспользоваться", — говорится в письме Титова.

Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса предложил ряд мер по поддержке бизнеса, например, снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ для сотрудников малых и средних предприятий. Министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что за 9 месяцев текущего года у предприятий МСБ дополнительно высвободятся ресурсы в сумме 285 миллиардов рублей за счет снижении ставки страховых взносов до 15%.