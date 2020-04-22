МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Мужчины чаще женщин допускают просрочки по кредитным картам и чаще пользуются ими для оплаты повседневных покупок, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Онлайн-собеседование было проведено в конце марта-начале апреля. В нём приняли участие более 700 человек из 16 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Большинству респондентов 26-35 лет, уровень ежемесячного дохода до 30 тысяч рублей (43%), 30-60 тысяч рублей (43%), а выше — у остальных.

"Большинство опрошенных (73%) говорят, что ни разу не допускали просрочки платежей по кредитным картам. Причем женщины оказались дисциплинированнее мужчин (76% против 69%). Однажды пропускали платеж 12%, 13% признались, что такое бывало несколько раз. В подобной ситуации оказывалось больше мужчин, чем женщин (20% против 9%). Регулярно пропускают платежи 2% опрошенных", — подсчитали аналитики.

Значительная часть опрошенных (40%) прибегают к кредитке, когда заканчиваются свои деньги. 32% используют её для ежедневных трат. Это поведение более характерно для мужчин (39%), при этом женщины оплачивают кредиткой крупные покупки (28%). 3% респондентов использует кредитную карту в иных ситуациях, например, для расходов за границей во время путешествий, оплаты покупок онлайн либо просто держат её "про запас".

У большинства (60%) из тех, кто пользуется кредитками — одна карта, у 28% — две, и у 9% — три. Большее трёх кредитных карт есть у 3% опрошенных. Причём "на всякий случай" их оформляют скорее женщины, чем мужчины (38% против 32%), при этом для мужчин программы лояльности важнее, чем для женщин (59% против 40%). Среди иных причин наличия нескольких кредитных карт респонденты отмечали также то, что используют их для погашения другого кредита.