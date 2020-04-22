МОСКВА, 22 апр /ПРАЙМ/. Россияне с 1 по 19 апреля подали в банки лишь 12,6 миллиона заявок на кредиты, что на 41,4% ниже показателя за аналогичный период в марте, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

По данным компании, россияне за неполные три недели апреля подали в банк 12,6 миллиона заявок на розничные кредиты против 21,5 миллиона заявок в марте. При этом за весь март спрос со стороны клиентов банков на заемные средства был выше февральского на 10,3%.

"Сопоставимое, хотя и меньшее по масштабам, снижение спроса на кредиты наблюдалось в 2015 году", — отмечает гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

Падение спроса на заемные средства в апреле эксперт объясняет введением ограничительных мер в связи с коронавирусом. "Ряд офисов кредитных учреждений закрыт, потребители находятся в изоляции и не имеют возможности посетить привычное отделение банка, а дистанционные каналы общения с банками устраивают не всех потребителей", — пояснил он.

Дальнейшее движение спроса на заемные ресурсы будет коррелировать с изменением режима нерабочих дней, считает Лагуткин. По его прогнозу, при снижении заболеваемости и благоприятной эпидемиологической ситуации в мае спрос на заемные средства со стороны россиян может восстановиться в течение квартала, а при сохранении режима нерабочих дней и более длительном восстановлении экономики спрос на кредиты может сохраниться на текущем уровне до конца года.

"Кредитные организации уже корректируют свои кредитные политики и даже тот поток обращений за кредитами проходит через более детальные проверки, что в итоге приводит к снижению уровня одобрения кредитных заявок и, следовательно, меньший объем кредитов выдается", — заключил он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что темпы кредитования в РФ замедлятся, но по итогам года они могут остаться в положительной зоне. По предварительным данным ЦБ, кредитные требования банков к россиянам в первой половине апреля немного сократились.