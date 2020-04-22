МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россияне готовы работать больше на удаленке ради сохранения прежнего уровня зарплаты, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании компании-разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан".

В исследовании приняли участие 4362 жителя 16 городов-миллионников (76,9%), крупных городов с численность до 1 миллиона жителей (14,5%), небольших городов численностью до 100 тысяч жителей (1,4%) и других населенных пунктов (7,2%).

"Чтобы сохранить зарплату на прежнем уровне, более половины респондентов (52,3%) готовы выполнять больше задач и брать дополнительные обязанности. 15,1% опрошенных ради сохранения прежнего уровня зарплаты готовы увеличить количество рабочих часов, 32,5% заявили, что не пойдут на понижение и будут менять работу", — говорится в документе.

Более двух третей участников исследования (76,5%) не готовы к сокращению зарплаты, а 16,1% готовы принять сокращение зарплаты, если их работодатель введет четырехдневную рабочую неделю или сменный график. Еще 7,4% согласились бы на более низкий оклад, если бы их перевели на постоянную работу из дома.

Две трети респондентов выразили опасения, что в условиях затяжного режима самоизоляции компании будут вынуждены сокращать расходы и увольнять людей, около 60,6% заявили, что опасаются массового сокращения зарплат. Порядка 59,4% считают режим самоизоляции "необходимой или спасительной мерой для борьбы с распространением вируса".

Подавляющее большинство россиян (93,2%) уверены, что режим самоизоляции будет продлен в мае на срок от двух недель до месяца. После введения президентом РФ нерабочих дней с сохранением зарплаты 13% респондентов перестали работать, еще 87% перешли на работу из дома либо продолжают ездить в офис.