МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в марте в годовом выражении замедлилась до 1,5% с 1,7% в феврале, в месячном выражении потребительские цены не изменились после роста на 0,4% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Годовой показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, а в месячном выражении ожидалась инфляция в 0,3%.