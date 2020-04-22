МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Пандемия нового коронавируса COVID-19 в мире спровоцировала "худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны" заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Он считает, что без учета последствий пандемии, порядка 135 млн человек по всему миру могут уже в 2020 году столкнуться с критическим уровнем голода.

Из-за коронавируса к ним добавятся еще 130 млн человек.

"Если мы не будем готовиться и действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле, мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев",- призвал он.

Как говорится в "Докладе о продовольственных кризисах" Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, в настоящее время страны-доноры замедляют выделение денег, которые нужны для создания сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы мира.

В скором времени на это понадобится $350 млн.

Более половины, 73 миллиона из 135 миллионов человек, которые попали в охват доклада, проживают на территории Африки. Еще 43 млн живут на Ближнем Востоке и в странах Азии. 18,5 млн являются жителями стран Латинской Америки и Карибского бассейна.