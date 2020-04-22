МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Highland Gold Mining (добывает золото в России) в первом квартале текущего года произвела 63,482 тысячи унций золота и золотого эквивалента, что на 11,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года (71,961 тысячи унций), говорится в сообщении компании.

Средняя цена реализации золота за первый квартал составила 1593 доллара за унцию.

Результаты включают в себя производство на месторождениях Многовершинное, Новоширокинское, Белая гора и Валунистый. В частности, на месторождении Многовершинное за квартал было получено 25,723 тысячи унций золота, что на 16% меньше, чем годом ранее. На Новоширокинском производство составило 21,135 тысячи унций золотого эквивалента, снизившись на 5%. Белая гора выпустила 9,665 тысячи унций золота, что на 18% ниже уровня января-марта 2019 года, Валунистый — 6,959 тысячи унций золота, что на 4,7% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Highland Gold отмечает, что пандемия коронавируса не оказала влияния на производство и продажи компании за первый квартал. Компания также подтвердила свой прогноз производства золота по итогам всего года на уровне 290-300 тысяч унций.

Highland Gold работает в Хабаровском и Забайкальском крае, на Чукотке, у неё также есть активы в Киргизии. Учреждена на острове Джерси в 2002 году. Сегодня компании принадлежат четыре действующих рудника, три проекта на стадии развития и три геологоразведочные площади. Примерно на 44% контролируется структурами бизнесмена Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и партнеров.