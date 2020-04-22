МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Россия согласовала поставки в Белоруссию 7 тысяч тонн гречихи и 2 тысяч тонн риса после переговоров на прошлой неделе, уже отгружено 2,756 тысячи тонн российской гречки, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике.

"У Александра Григорьевича устаревшая информация. 13 апреля состоялся телефонный разговор председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина и премьер-министра Республики Беларусь Сергея Николаевича Румаса о двустороннем сотрудничестве в котором, в том числе белорусской стороной поднимался вопрос о поставках российского продовольствия", — сказала Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".

"В этот же день мы с моим белорусским коллегой договорились о поставках российской гречки и риса в Республику Беларусь. Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тысяч тонн гречихи и почти 2 тысяч тонн риса. Учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов гречки, мы согласовали такие поставки для наших белорусских партнеров", — добавила она.

Вице-премьер указала, что после этого российские производители и фитосанитарная служба незамедлительно вступили в переговоры с белорусской стороной. "15 апреля сельхозтоваропроизводители Алтайского края отгрузили белорусской стороне 538 тонн гречки. Всего по состоянию на сегодняшний день в Республику Беларусь уже поставлено 2,756 тысячи тонн российской гречки", — сообщила Абрамченко.