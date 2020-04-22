МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей минеральных удобрений, в первом квартале текущего года сократила производство этих удобрений на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,596 миллиона тонн, говорится в сообщении компании.

Производство аммиака снизилось на 0,6%, до 677 тысяч тонн, азотных удобрений — на 10,3%, до 1,114 миллиона тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 1,3% и составил 618 тысяч тонн.

Производство продукции органического синтеза в первом квартале снизилось на 9,3% и составило 112 тысяч тонн, продукции неорганической химии — увеличилось на 27,2%, до 249 тысяч тонн, выпуск апатитового концентрата снизился на 1%, до 256 тысяч тонн. Общий выпуск основной товарной продукции группы увеличился до рекордных 1,948 миллиона тонн, что на 0,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"Благодаря гибкости нашего производства, мы произвели корректировки в структуре выпуска конечных продуктов, увеличив производство премиальных товаров. В отчетном квартале цены на жидкое удобрение КАС были наиболее слабыми среди линейки азотных удобрений, поэтому мы переориентировали выпуск на техническую аммиачную селитру, NPK и промышленный карбамид. В итоге производство минеральных удобрений сократилось на 3%, а выпуск промышленных продуктов увеличился на 19%", — прокомментировал результаты председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "Акрон" включает в себя предприятия по производству удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), разрабатывает калийное месторождение в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае. Основной владелец "Акрона" — Вячеслав Кантор.