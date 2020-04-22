МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Принципиальные договоренности между странами ЕС по пакету финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса уже есть, в Европе понимают, что бороться с этой проблемой необходимо общими усилиями, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

"Сегодня эти проблемы обсуждаются на совете министров иностранных дел ЕС. И я думаю, если саммит назначен сразу после совета министров, то, как мне представляется, принципиальные договоренности уже существуют, осталось только обсудить детали", — сказал Данилов в ответ на вопрос о том, смогут ли страны Евросоюза договориться по пакету финансовой помощи.

Однако, по его словам, пока не до конца ясно, как эти детали повлияют на позицию тех или иных стран ЕС.

"Между тем, общий настрой вполне понятный: сейчас страны Евросоюза воюют за свои интересы в условиях пандемии, но в то же время понимают, что без объединения усилий, в том числе и в рамках задействования финансовых инструментов, финансовой помощи, без этого не обойтись, здесь риски велики. Поэтому все настроены на то, что такой договор необходим", — считает эксперт.

Кроме того, как отметил Данилов, частью этого вопроса является предоставление помощи странам Восточного партнерства, прежде всего, речь идет о Молдове, Украине и Белоруссии: "И здесь в принципиальном плане вопрос уже решен, и помощь будет предоставлена, поскольку речь идет не только об укреплении инструментов Восточного партнерства, но и о карантинных мерах на границах ЕС".

Саммит ЕС 23 апреля должен обсудить в формате онлайн-конференции пакет экстренной помощи по преодолению последствий карантина в странах Европы в размере 540 миллиардов евро.

Из этих денег 100 миллиардов евро Еврокомиссия выделит в рамках программы SURE, направленной на поддержку занятости. Еще 200 миллиардов евро — это программа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по кредитованию бизнеса. Оставшиеся 240 миллиардов евро — заемные деньги, которые привлечет Стабфонд ЕС — Европейский стабилизационный механизм (ESM) — и будет выдавать под льготные проценты отдельным странам ЕС для защиты от дефолтов, которые грозят им в результате огромных трат на национальные меры поддержки экономики и граждан. По последней части пакета — на 240 миллиардов евро — между странами ЕС сохраняются разногласия о порядке его финансирования и условиях его предоставления.