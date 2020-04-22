МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий регионам предоставлять друг другу трехлетние бюджетные кредиты, а также выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ допускает в 2020 году предоставление из бюджета одного региона бюджету другого региона бюджетного кредита на срок до трех лет. Это позволит дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Закон также снимает в 2020 году и ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. Таким регионам и муниципалитетам разрешается в текущем году размещать свои ценные бумаги, доходность к погашению которых, рассчитанная исходя из цены размещения, не превышает ключевую ставку Банка России, увеличенную на один процентный пункт, действующую на дату принятия решения о размещении.

Помимо этого, закрепляется право правительства РФ в 2020 году осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования и предоставлять госгарантии РФ с превышением предусмотренных в федеральном бюджете верхних пределов внутреннего и внешнего госдолга, программ госзаимствований и госгарантий.

Также закон допускает предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юрлицам, являющимся хозобществами, в виде вкладов в их имущество, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы. Они могут предоставляться в том числе для реализации ими функций, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами правительства РФ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

О налоговых стимулах для компаний покупать средства защиты от COVID-19

Путин подписал федеральный закон, который позволит снижать налогооблагаемую прибыль компаниям, покупающим средства защиты и оборудование для диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ направлен на снижение у налогоплательщиков издержек, обусловленных борьбой с COVID-19, и будет способствовать обеспечению населения средствами защиты и профилактики против коронавируса.

Налоговый кодекс РФ предусматривает исчерпывающий перечень расходов, которые можно учитывать для уменьшения базы по налогу на прибыль организаций. Принятый закон включает в этот перечень расходы на дезинфекцию помещений, приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, в том числе признаваемого амортизируемым имуществом. Плательщики единого сельхозналога и те, кто применяет упрощенную систему налогообложения, также смогут уменьшать полученные ими доходы на подобные расходы.

Сейчас предприятия и организации приобретают средства защиты, те же маски, спецоборудование, но в соответствии с общим режимом налогообложения они должны приобретаться за счет чистой прибыли. Поскольку из-за коронавируса в настоящее время прибыли у них нет, закон дает возможность учитывать все эти расходы, связанные с коронавирусом и заботой о своих сотрудниках, для уменьшения налоговой базы, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Кроме того, в 2020 году увеличивается с 15 до 25 миллионов рублей сумма выручки, до достижения которой налог на прибыль организация будет выплачивать раз в квартал, а не раз в месяц, и устанавливается возможность рассчитывать налог исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал. Бизнес сможет учитывать реальное положение дел, а не то, что было в прошлом году, пояснял в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.

О механизме гарантийной господдержки

Также подписан закон, совершенствующий механизм государственной и муниципальной гарантийной поддержки, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на совершенствование механизма государственных гарантий как мер антикризисной поддержки и предусматривает целый ряд положений, которые повышают эффективность этого инструмента как для кредитных организаций, так и для предприятий, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

В целях расширения гарантийной поддержки экспорта закон создает возможность предоставления госгарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной, но и любой другой продукции (товаров, работ, услуг), в том числе сельхозназначения. Также устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной или муниципальной гарантии.

До принятия закона предоставление государственных и муниципальных гарантий, за исключением госгарантий РФ, предоставляемых в целях поддержки экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг), не допускалось в обеспечение исполнения обязательств иностранных юрлиц, в том числе офшорных компаний. Закон также исключает слово "промышленной", разрешая тем самым предоставлять госгарантии РФ для экспорта любой продукции (товаров, работ, услуг). А правительство наделяется правом утвердить типовую форму госгарантии РФ.

Закон также допускает исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного этой гарантией. Предполагается, что это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам-бенефициарам по гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями ЦБ.

Об освобождении от налога субсидий, полученных малым и средним бизнесом в связи с COVID-19

Путин подписал федеральный закон, который освобождает от налога на прибыль доходы малых и средних предприятий (МСП), полученные в виде субсидий из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эта льгота будет предоставляться налогоплательщикам, включенным по состоянию на 1 марта в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавируса COVID-19 (перечень этих отраслей утверждается правительством РФ).

Закон позволяет учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль расходы малых и средних предприятий, осуществленные за счет этих субсидий, что также должен позволить снизить их налоговую нагрузку.

Кроме того, плательщики налога на прибыль организаций, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода, будут вправе перейти до его окончания на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, будет определяться с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей, а изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной политике организации.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо будет уведомить налоговый орган по месту нахождения организации (по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика) не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

А при переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода четыре месяца организация обязана будет уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, то есть иметь обратную силу.