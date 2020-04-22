КИЕВ, 22 апр — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины на заседании в среду на период действия карантина ввел государственное регулирование цен путем декларирования на десять продтоваров, которые считаются социально значимыми, и ряд медицинских товаров противоэпидемиологического назначения.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что правительству удалось избежать дефицита продовольственных товаров в магазинах в условиях карантина из-за COVID-19.

"Ввести государственное регулирование цен путем декларирования изменений розничных цен на товары", — говорится в постановлении. Трансляция заседания велась онлайн на канале Youtube.

Согласно документу, перечень социально значимых товаров включает гречку, сахарный песок, пшеничную муку, макаронные изделия украинского производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб пшеничный, куриные яйца, куриные тушки, воду минеральную без газа и масло сливочное жирностью 72,5%.

Также кабмин ввел госрегулирование путем декларирования на ряд антисептических и дезинфицирующих средств, в том числе карманный спиртовой антисептик и Хлоргексидин, а также на средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, шапочки и перчатки.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.