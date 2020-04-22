МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 86,667 миллиарда рублей при спросе в 141,246 миллиарда, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 105,72% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,01% годовых. Средневзвешенная цена составила 105,8485% от номинала, средневзвешенная доходность — 5,99% годовых.

На следующем безлимитном аукционе в среду министерство предложит инвесторам ОФЗ 24021 с погашением в апреле 2024 года.