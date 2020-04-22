БРЮССЕЛЬ, 22 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила выделить 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи 10 странам и регионам вне Евросоюза, включая Украину, для поддержания их экономик на фоне борьбы с пандемией коронавируса, речь идет о кредитах на благоприятных условиях, говорится в сообщении ЕК.

"Комиссия предложила пакет макрофинансовой помощи в размере 3 миллиардов евро для десяти партнеров по расширению и соседству, чтобы помочь им ограничить экономические последствия пандемии коронавируса", — сообщает ЕК.

Самая крупная часть этого пакета предназначена Украине – 1,2 миллиарда евро. Тунису может быть выдано 600 миллионов евро, Боснии и Герцеговине — 250 миллионов евро, Иордании — 200 миллионов евро, Албании — 180 миллионов евро, Северной Македонии — 160 миллионов евро, Грузии — 150 миллионов евро, Косово и Молдавии — по 100 миллионов евро, Черногории — 60 миллионов евро.

Средства будут предоставляться в форме займов "на очень выгодных условиях", чтобы помочь покрыть "срочные потребности в финансировании", отмечается в релизе.

Это предложение ЕК должны одобрить Европарламент и Совет стран ЕС. Также ЕС необходимо будет заключить меморандумы о взаимопонимании с партнерами-получателями, в которых устанавливаются условия получения средств. После этого Еврокомиссия готова будет оперативно направить первые транши кредитов. Вторые транши, по ее мнению, могут быть выделены в четвертом квартале нынешнего года или в первой половине 2021 года.

При этом в рамках программ макрофинансовой помощи, страны-получали должны выполнять определенные условия для получения денег, нередко – проводить определенные реформы. Выделение денег и в данном случае будет обусловлено выполнением ряда условий, свидетельствует релиз.