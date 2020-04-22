МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), необходимых для больных с коронавирусной инфекцией, в РФ в апреле будет увеличено в 8 раз, до 800 штук, в мае — до 2,5 тысячи штук, в июне — до 3,5 тысячи штук, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

“За счет этих действенных решений в апреле будет увеличено производство ИВЛ в 8 раз — со 120 до 800 единиц. В мае должны выйти на 2,5 тысячи штук, в июне — на 3,5 тысячи, если, конечно же, партнеры нас не подведут”, — заявил Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.